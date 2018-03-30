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Юрий Хохлов: «Наши проекты меняют жизнь в лучшую сторону целых регионов»
30 марта 2018
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Сегодня в конференц-зале ГК «АСБ» в городе Кирсанове состоялся торжественный прием родителей лучших сотрудников Группы Компаний. Генеральный директор ГК «АСБ» Юрий Хохлов поблагодарил родителей за воспитание детей, которые вносят большой вклад в развитие компании.
«В нашей Группе Компаний более 3 тысячи сотрудников, но ваши дети самые яркие, настоящие новаторы и профессионалы своего дела – обратился к участникам встречи Юрий Михайлович. - Именно с такими людьми можно реализовывать самые масштабные проекты. Наши проекты меняют жизнь в лучшую сторону целых регионов, они являются тем магнитом, который позволяет удержать кадры в российской провинции. Деревня – душа России».
В ходе мероприятия родители сотрудников посетили объекты на территории ГК «АСБ», особенно были впечатлены масштабами реконструкции сахарного завода. Юрий Хохлов вручил благодарственные письма и ценные подарки.
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