Сотрудники мясоперерабатывающего цеха требуют выплаты заработной платы Комментариев: 0



В ситуацию вмешался депутат Тамбовской городской Думы, Артем Александров, который уже обратился в инспекцию труда по Тамбовской области. «Подобная ситуация является вопиющим нарушением не просто российского законодательства, но и интересов граждан, которые остаются без средств к существованию. После активных действий рабочих, придания огласки проблеме и принятия наших действий начался процесс выплаты задолженности. Проблема еще в том, что на предприятии нет профсоюзной организации, которая бы выступала защитником трудовых интересов наёмных рабочих» - считает депутат. Работникам цеха по переработке мяса в Стрельцах Тамбовского района не платят зарплату, по их словам проблема существует с мая месяца. Трудовые договора работники заключали с различными фирмами, действующими на территории цеха. Обращения в адрес руководства предприятия не приносят какого-либо положительного результата. Сотрудники проводят предупредительные забастовки, многие увольняются, есть и такие, кто смирился со сложившейся ситуацией. Центр распределения мяса компании «Ашан» открыли в Стрельцах в июле прошлого года.В ситуацию вмешался депутат Тамбовской городской Думы, Артем Александров, который уже обратился в инспекцию труда по Тамбовской области. «Подобная ситуация является вопиющим нарушением не просто российского законодательства, но и интересов граждан, которые остаются без средств к существованию. После активных действий рабочих, придания огласки проблеме и принятия наших действий начался процесс выплаты задолженности. Проблема еще в том, что на предприятии нет профсоюзной организации, которая бы выступала защитником трудовых интересов наёмных рабочих» - считает депутат.



