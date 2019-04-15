Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест Комментариев: 0



Статистика подтверждает, что тамбовчане давно столкнулись с проблемой отсутствия и снижения количества рабочих мест. Если вы не получаете зарплату из казны государевой, то в Тамбовской области ваш удел работать на 0,1-0,5 ставки. Например, из обещанной зарплаты в 30 тысяч рублей вы получите 3 тысячи, а остальное по настроению работодателя. Если вы недовольны, то можете увольняться. О подобных проблемах активно



Как с работой у соседей по Черноземью? Посмотрим за три года. В Воронежской области создано 29,7 тыс. рабочих мест, в Белгородской – 18,3 тыс., в Липецкой – 6,7 тыс., в Курской области создали 3,3 тыс. рабочих мест. На 11,8 тыс. снизилось количество рабочих мест в Орловской области.



При этом футбольные клубы из Воронежа, Белгорода, Липецка и Курска не борются за выход в премьер-лигу, а тамбовский клуб скоро окажется там. Уверен, что это станет мощным драйвером для развития экономики. Благодаря этому будут созданы тысячи высококвалифицированных рабочих мест. Уже через 3-4 года тамбовские Нью-Васюки примут финал Лиги Европы, а через 10 лет финал Лиги Чемпионов. Разумеется, ФК "Тамбов" без единого воспитанника мегауспешной тамбовской академии футбола, выиграет чемпионат России и все европейские турниры.

Владислав Федоров Тамбовская область упрочила свои позиции в рейтинге депрессивных регионов, где заметно уменьшилось количество рабочих мест. За последние три года (2016-2018 гг.) количество рабочих мест в Тамбовской области снизилось на 15,7 тыс. За 10 лет (2009-2018 гг.) в Тамбовской области потеряно 31,5 тыс. рабочих мест. В сводном рейтинге регионов по созданию рабочих мест Тамбовская область расположилась на 61 месте, такие данные приведены в новом исследовании «РИА Рейтинг» Статистика подтверждает, что тамбовчане давно столкнулись с проблемой отсутствия и снижения количества рабочих мест. Если вы не получаете зарплату из казны государевой, то в Тамбовской области ваш удел работать на 0,1-0,5 ставки. Например, из обещанной зарплаты в 30 тысяч рублей вы получите 3 тысячи, а остальное по настроению работодателя. Если вы недовольны, то можете увольняться. О подобных проблемах активно пишут в Интернете . При этом контролирующие органы не могут помочь сотрудникам в получении долгов по зарплате.Как с работой у соседей по Черноземью? Посмотрим за три года. В Воронежской области создано 29,7 тыс. рабочих мест, в Белгородской – 18,3 тыс., в Липецкой – 6,7 тыс., в Курской области создали 3,3 тыс. рабочих мест. На 11,8 тыс. снизилось количество рабочих мест в Орловской области.При этом футбольные клубы из Воронежа, Белгорода, Липецка и Курска не борются за выход в премьер-лигу, а тамбовский клуб скоро окажется там. Уверен, что это станет мощным драйвером для развития экономики. Благодаря этому будут созданы тысячи высококвалифицированных рабочих мест. Уже через 3-4 года тамбовские Нью-Васюки примут финал Лиги Европы, а через 10 лет финал Лиги Чемпионов. Разумеется, ФК "Тамбов" без единого воспитанника мегауспешной тамбовской академии футбола, выиграет чемпионат России и все европейские турниры.



