Может ли Тамбов стать столицей Черноземья? Комментариев: 0



«Воронеж, на мой взгляд, давно потерял свою столичность в ЦЧР, когда уничтожал промышленные предприятия (деиндустриализация) и когда регионом руководили коекакеры, типа В. Кулакова. В 2000- годы столицей Черноземья мог бы стать Белгород. Но, не стал. По двум причинам. Во-первых, Белгороду не повезло с мэрами (город и сейчас лихорадит). Во- вторых, в Белгороде так и не появилась футбольная команда, играющая в высшей лиге. А это больше, чем бренд», - рассуждает политолог.



«А вот у Тамбова может получиться. Главное, для губернатора нужно найти мэра-диспетчера на управление городским хозяйством. Чтобы он работал сам и не покладая рук (в Орле чудо-градоначальник со смешной фамилией Муромский царствует, но, не правит, за него работают два вице-губернатора). Далее, окружить Тамбов системой институтов развития, сформировать команды под новые промпроизводства», - считает Дмитрий Нечаев.



Дмитрий Нечаев достаточно известный политолог в узких кругах, ранее



По мнению эксперта центра политических исследований «Полярная звезда» городу Тамбову далеко до того чтобы стать центром Черноземья, промышленное производство сведено на нет, фактически закрыт «Завод «Тамбоваппарат», серьезные проблемы наблюдаются у завода «Ревтруд» и других предприятий. «По численности населения среди других столиц Черноземья мы на последнем месте, как и по уровню жизни, в регионе самая низкая плотность населения, многие покинули пределы, не только сельских районов, но и Тамбова в поисках лучшей доли. Бюджет города не первый год балансирует на гране банкротства. С такими темпами деградации, не исключено, что в перспективе Тамбовская область будет вообще оптимизирована», - считает эксперт центра политических исследований «Полярная звезда». Профессор Дмитрий Нечаев в своем Telegram канале высказал идею о том, что через 4-5 лет город Тамбов может стать столицей Черноземья, поскольку в регионе очень сильный губернатор Александр Никитин.«Воронеж, на мой взгляд, давно потерял свою столичность в ЦЧР, когда уничтожал промышленные предприятия (деиндустриализация) и когда регионом руководили коекакеры, типа В. Кулакова. В 2000- годы столицей Черноземья мог бы стать Белгород. Но, не стал. По двум причинам. Во-первых, Белгороду не повезло с мэрами (город и сейчас лихорадит). Во- вторых, в Белгороде так и не появилась футбольная команда, играющая в высшей лиге. А это больше, чем бренд», - рассуждает политолог.«А вот у Тамбова может получиться. Главное, для губернатора нужно найти мэра-диспетчера на управление городским хозяйством. Чтобы он работал сам и не покладая рук (в Орле чудо-градоначальник со смешной фамилией Муромский царствует, но, не правит, за него работают два вице-губернатора). Далее, окружить Тамбов системой институтов развития, сформировать команды под новые промпроизводства», - считает Дмитрий Нечаев.Дмитрий Нечаев достаточно известный политолог в узких кругах, ранее проходил по уголовному делу , ему инкриминировалось получение взятки в $4 тыс. Судья прекратила уголовное преследование Дмитрия Нечаева «в связи с деятельным раскаянием обвиняемого». И это лишь один из эпизодов его бурной деятельности, но вернемся к городу Тамбову.По мнению эксперта центра политических исследований «Полярная звезда» городу Тамбову далеко до того чтобы стать центром Черноземья, промышленное производство сведено на нет, фактически закрыт «Завод «Тамбоваппарат», серьезные проблемы наблюдаются у завода «Ревтруд» и других предприятий. «По численности населения среди других столиц Черноземья мы на последнем месте, как и по уровню жизни, в регионе самая низкая плотность населения, многие покинули пределы, не только сельских районов, но и Тамбова в поисках лучшей доли. Бюджет города не первый год балансирует на гране банкротства. С такими темпами деградации, не исключено, что в перспективе Тамбовская область будет вообще оптимизирована», - считает эксперт центра политических исследований «Полярная звезда».



