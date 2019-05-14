Жители Инжавино жалуются на стоимость проезда до Тамбова Комментариев: 0



"Уважаемый Александр Валерьевич! Прошу Вас обратить внимание на повышение цен на проезд междугородних автобусов. Сейчас чтобы доехать с Тамбова до Инжавино нужно отдать за билет 250р. С 15.05.2019г эту сумму поднимают до 300р. С Инжавино до сёл автобусы ездят либо в будни, либо не ездят вовсе, а это значит, что нужно езжать на такси, которое стоит 700р. И выходит, что для того что бы съездить туда-обратно нужно отдать 2000р.и это при з/п 12900. Разве это мыслимо!? Будьте добры, разберитесь с этим вопросом. Цены в Тамбовской области не по зарплатам".



В Эстонии с 2018 года для местных жителей действует бесплатный проезд в общественном транспорте. Для того, чтобы пользоваться правом бесплатного проезда нужно быть налогоплательщиком в этой стране. Жительница Инжавинского района Елена Жмырёва сообщила о повышении стоимости проезда с 250 до 300 рублей из Инжавино в Тамбов."Уважаемый Александр Валерьевич! Прошу Вас обратить внимание на повышение цен на проезд междугородних автобусов. Сейчас чтобы доехать с Тамбова до Инжавино нужно отдать за билет 250р. С 15.05.2019г эту сумму поднимают до 300р. С Инжавино до сёл автобусы ездят либо в будни, либо не ездят вовсе, а это значит, что нужно езжать на такси, которое стоит 700р. И выходит, что для того что бы съездить туда-обратно нужно отдать 2000р.и это при з/п 12900. Разве это мыслимо!? Будьте добры, разберитесь с этим вопросом. Цены в Тамбовской области не по зарплатам".В Эстонии с 2018 года для местных жителей действует бесплатный проезд в общественном транспорте. Для того, чтобы пользоваться правом бесплатного проезда нужно быть налогоплательщиком в этой стране.



