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В Мичуринске установлен абсурдный рекорд
Сегодня, 16:21
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Житель Мичуринска Антон Каплин установил рекорд Европы и России по самому продолжительному катанию на колесе обозрения без перерывов. Мичуринец просидел в кабинке колеса обозрения более 12 часов. За это время Колесо обозрения сделало более 100 оборотов. Рекорд был установлен в Мичуринске 22 сентября в День города. Кстати, стоимость одного посещения колеса обозрения составляет 100 рублей.
Зачем нужен был этот абсурдный рекорд? Что ценного в 12-часовом сидении? Сколько электроэнергии было потрачено на работу колеса обозрения?
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