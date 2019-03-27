Рассказовские семьи получили жилищные сертификаты Комментариев: 0



Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей в Рассказово действует с 2006 года, за прошедший период 105 молодых семей улучшили свои жилищные условия. В настоящее время участниками муниципальной подпрограммы "Молодежи - доступное жилье" являются 193 семьи из Рассказово.



В 2019 году для семьи из двух человек социальная выплата на приобретение или строительство жилья составляет 332 тысячи 955 рублей, для семьи из трех человек - 428 тысяч 085 рублей. Семья из четырех человек может рассчитывать на получение социальной выплаты в размере 570 тысяч 780 рублей, семья, состоящая из пяти человек - на государственную поддержку в размере 713 тысяч 475 рублей. В Рассказово десять семей, пять из которых - многодетные, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома. Как сообщает горадминистрация, сертификаты вручал глава города Рассказово Алексей Колмаков.Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей в Рассказово действует с 2006 года, за прошедший период 105 молодых семей улучшили свои жилищные условия. В настоящее время участниками муниципальной подпрограммы "Молодежи - доступное жилье" являются 193 семьи из Рассказово.В 2019 году для семьи из двух человек социальная выплата на приобретение или строительство жилья составляет 332 тысячи 955 рублей, для семьи из трех человек - 428 тысяч 085 рублей. Семья из четырех человек может рассчитывать на получение социальной выплаты в размере 570 тысяч 780 рублей, семья, состоящая из пяти человек - на государственную поддержку в размере 713 тысяч 475 рублей.



