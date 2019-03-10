Ржаксинская школа угодила в мокрую историю Комментариев: 0



"Здравствуйте, Александр Валерьевич! Мой сын учится в Филиале Ржаксинской школы №2 в с. Каменка. В школе постоянно промокает потолок, от чего в холле и спортзале с высоты второго этажа капает вода и падают набухшие плитки от навесного потолка! Сейчас ситуация настолько обострилась, в связи с большим объемом снега, что вода течет уже и по стенам! Праздник в честь 8 марта в школе просто отменили, т. к. там невозможно его провести, а дети сегодня пошли в школу! Прошу Вас, помогите нам, т. к. на местном уровне на это просто закрывают глаза уже несколько лет подряд!



Власова Елена Юрьевна"



Решать вопрос и разбираться в этой позорной истории придется бессменному главе Ржаксинского района Николаю Козадаеву. Жительница Ржаксинского района сообщила о плачевном состоянии кровли в филиале Ржаксинской школы №2 в селе Каменка. Запись опубликована на сайте губернатора Александра Никитина."Здравствуйте, Александр Валерьевич! Мой сын учится в Филиале Ржаксинской школы №2 в с. Каменка. В школе постоянно промокает потолок, от чего в холле и спортзале с высоты второго этажа капает вода и падают набухшие плитки от навесного потолка! Сейчас ситуация настолько обострилась, в связи с большим объемом снега, что вода течет уже и по стенам! Праздник в честь 8 марта в школе просто отменили, т. к. там невозможно его провести, а дети сегодня пошли в школу! Прошу Вас, помогите нам, т. к. на местном уровне на это просто закрывают глаза уже несколько лет подряд!Власова Елена Юрьевна"Решать вопрос и разбираться в этой позорной истории придется бессменному главе Ржаксинского района Николаю Козадаеву.



