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По заработной плате Тамбовская область на предпоследнем месте
6 сентября 2017
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Среднемесячная заработная плата в Тамбовской области по данным Тамбовстата составляет 23,5 тыс. руб. Реальная заработная плата в сельских районах едва ли превышает 15 тыс. руб.
Сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников различных видов экономической деятельности. Работники учреждений образования в среднем получают по 21 тыс. руб., здравоохранения и социальных услуг – 20,7 тыс. руб. Наиболее высокую заработную плату (свыше 29 тыс. руб.) имеют работники государственного управления и обеспечения военной безопасности, обеспечения электрической энергией, газом финансовой и страховой деятельности.
В первом полугодии среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в Тамбовской области сложилась ниже, чем в Белгородской области на 17%, Воронежской и Липецкой - на 14%. Тамбовская область занимает 16 место из 18 регионов Центрального федерального округа, где средняя заработная плата превышает 50 тыс. руб.
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