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В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера»

Сегодня, 11:22
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В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера»В Тамбове в районе дома №19 по улице Пензенская завершаются работы по строительству «Семейный» сквер. Это одна из трех общественных территорий, которая вошла в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Ранее данную территорию жители района смогли отстоять от попыток её застроить многоквартирными домами. По предложению депутата городской Думы Артема Александрова территории придадут официальный статус в градостроительных регламентах.

Сейчас в сквере устанавливают лавочки и урны, завершается монтаж и укрепление центральной скамейки, высажена живая изгородь из кустарника спирея протяженностью 324 метра. Основной объем работ по благоустройству уже выполнен.
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В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера»

Сегодня, 11:22
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В Тамбове в районе дома №19 по улице Пензенская завершаются работы по строительству «Семейный» сквер.

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