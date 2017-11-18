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Пьяный полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Сегодня, 12:17
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В Рассказове на улице Некрасова полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. Сотрудник ГИБДД «Рассказовский» сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и наехал на пешехода, который шёл по левой стороне. От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи. Подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, возбуждено уголовное дело.
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