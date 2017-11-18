Вынесен приговор о разбойном нападении на почтальона 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за корыстные преступления местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

Пьяный полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия 0 В Рассказове на улице Некрасова полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления.

Определены лидеры среди муниципальных образований области 0 На днях был представлен рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований Тамбовской области.

Губернатор Тамбовской области посетит японское посольство 0 21 ноября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует посетить японское посольство в городе Москве.

Областная сбытовая компания обанкротила крупнейшую управляющую компанию 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Управляющая компания Тамбовинвестсервис», ссылаясь на наличие просроченной задолженности в размере более 20 млн. руб.

В области наметился рост промышленного производства 0 Индекс промышленного производства по всем производителям Тамбовской области относительно января-октября 2016 г. составил 112,9% - сообщает Тамбовстат.

При пожаре в Красносвободном погиб мужчина 0 Вчера в результате пожара в Тамбовском районе в селе Красносвободное на улице Молодежной погиб человек.

В регионе пройдут рейды против нетрезвых водителей 0 24 ноября на территории Тамбовской области в массовом порядке пройдут проверки водителей с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кредиторская задолженность организаций области составляет 78 млрд. руб. 0 По последним данным суммарная задолженность по обязательствам организаций Тамбовской области составила 172,8 млрд. рублей, из нее просроченная - 2,1 млрд. рублей – сообщает Тамбовстат.

Шамояна могут объявить банкротом 0 В Арбитражный суд Тамбовской области обратилась ФНС России с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ИП Шамоян С.В. сумма исковых требований составляет почти 1 млн. руб.

Коллектив детской библиотеки стал призером федерального конкурса 0 Авторский коллектив областной детской библиотеки и ТГУ им. Г.Р. Державина награждён Дипломом за III место во Всероссийском конкурсе «Изучаем чтение».

Тамбовским электрикам понадобился «Mercedes» за 12 миллионов рублей 0 Тамбовская областная сбытовая компания разместила на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб.

В Тамбове завершаются работы по строительству «семейного сквера» 0 В Тамбове в районе дома №19 по улице Пензенская завершаются работы по строительству «Семейный» сквер.

Срок предварительного следствия по делу игровой империи продлен до 7 декабря 0 Срок предварительного следствия по уголовному делу связанного с организаций незаконной игорной деятельностью на территории Тамбовской области продлен до 7 декабря 2017 года.

Более миллиона рублей выделено на стипендии и гранты одаренной молодежи 0 На стипендии и гранты одаренной молодежи Тамбовской области выделено более одного миллиона рублей.

Состоялось заседание молодых депутатов Тамбовской области 0 16 ноября в стенах Тамбовской областной Думы состоялось очередное заседание молодых депутатов региона

За загрязнение Цны наказали на 40 тыс. руб. 0 Вынесен приговор работнику ООО «Тамбовский бекон», который управляя трактором, при помощи перекачивающих механизмов осуществлял внесение жидких органических удобрений на прилегающие земельные участки и заснул.

Тамбовский молодежный театр уезжает в Кострому 0 В рамках реализации проекта Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли. Межрегиональный проект» сегодня Тамбовский молодежный театр отправляется на обменные гастроли в Кострому.

ООО «Тамбовский Жилищный Стандарт» нарушает антимонопольное законодательство 0 Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность решения УФАС России по Тамбовской области о совершении ООО «ТЖС» недобросовестной конкуренции на рынке управления МКД, а также законность предписания о передаче технической документации на многоквартирный дом № 176/46 по ул. К.Маркса

Вандалы в Тамбове разбивают по несколько остановок каждый день 0 Работники отдела МБУ «Пассажирские перевозки» ежедневно ремонтируют остановки пассажирского транспорта, которые становятся мишенью вандалов.