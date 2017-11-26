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В Тамбовской области алкоголя стали больше пить
Сегодня, 08:13
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Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал независимый доклад «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации - 2017». Основной задачей исследования является способствование повышению эффективности государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике алкоголизма среди населения страны.
По итогам исследования за 2017 год самыми «трезвыми» регионами вновь признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Тамбовская область опустилась на 22 позиции и сейчас занимает 44 место в рейтинге, что свидетельствует об увеличении потребления алкоголя на душу населения.
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