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В Тамбовской области закрыли детские дома
Сегодня, 11:36
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Состоялось заседание координационного совета по профилактике социального сиротства, где были подведены итоги года. В 2017 году по направлению службы занятости нашли работу 64 одиноких матерей, а всего трудоустроено 1888 неблагополучных родителей.
- Подводя итоги года, можно сказать, что мы справились с задачей закрытия детских домов на территории области. Они трансформированы в центры помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - рассказала заместитель главы администрации области Наталья Астафьева.
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