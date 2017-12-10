Инициативная группа граждан объявила о сборе средств в поддержку депутата гордумы 0 Инициативная группа жителей города Тамбова и региональное отделение КПРФ объявили сбор средств депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову. Солидарность с депутатом уже объявили ряд средств массовой информации области.

В Тамбовской области заложено 900 гектаров садов 0 В этом году в Тамбовской области хозяйствами было заложено 907 гектаров многолетних насаждений, из которых 698 гектаров – сады интенсивного типа.

Открылся региональный чемпионат молодых профессионалов 0 Вчера в Тамбове открылся региональный чемпионат «WorldSkills Russia» (Молодые профессионалы), который пройдёт с 11 по 16 декабря на базе семи площадок колледжей и техникумов.

Замдиректор «ТСК» стала начальником управления ТЭК и ЖКХ 0 По итогам конкурсного отбора новым руководителем управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области стала Светлана Григорьева, ранее она занимала должность заместителя генерального директора АО «Тамбовская сетевая компания».

После публикаций СМИ детская больница снизила стоимость платных услуг 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева объявила, что принято решение снизить стоимость платных услуг, которые оказываются в поликлинике детской областной больницы.

Тамбовская область – одна из самых счастливых в ЦФО 0 Эксперты Института политического анализа и стратегий по итогам тщательного изучения социального самочувствия жителей 17 областей Центрального федерального округа назвали Тамбовскую область самым счастливым регионом в 2017 году наравне с Белгородской областью.

Историки требуют исправить две ошибки в названии улицы Боборыкина 0 В Тамбовской городской Думе состоялось заседание Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове.

Сергей Удальцов не смог приехать в Тамбовскую область 0 Сегодня 10 декабря в Мичуринске должна была состояться открытая встреча граждан с координатором движения Левый Фронт Сергеем Удальцовым.

В отношении должностных лиц «Звезда-2» и «Строй-Лайн» могут возбудить уголовные дела 0 Как стало известно информационному агентству «Тамбов-информ» Федеральная служба безопасности Российской Федерации направила в УФАС России обращение о признаках сговора участников аукционов в электронной форме, проходивших в 2014-2016 годах на территории Тамбовской области.

Злоумышленник опустошил кассу магазина 0 В полицию поступило сообщение о краже денежных средств из продуктового супермаркета, злоумышленник опустошил кассу магазина (тумбочку), в тот момент, когда кассир отошел по своим делам.

Внесены изменения в региональный перечень гайд-парков 0 Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Олег Иванов подписал постановление о внесение изменений в региональный перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений.

ГК «АСБ» в лидерах агрохолдингов России по землям в обработке 0 Первый в России независимый профессиональный деловой журнал для инвесторов в АПК «Агроинвестор» опубликовал рейтинг агрохолдингов России. Аналитики делового издания оценили работу агрохолдингов и составил их рейтинг по размерам посевной площади.

Повышение расценок объяснили стремлением сохранить кадры и стимулировать врачей 0 В управлении здравоохранения Тамбовской области прокомментировали резкое повышение цен на платные услуги в детской областной больнице в городе Тамбове, причиной подорожания услуг стало «стремление сохранить кадры и материально стимулировать врачей».

В Тамбовской области закрыли детские дома 0 Состоялось заседание координационного совета по профилактике социального сиротства, где были подведены итоги года.

Судебный пристав присвоил почти полмиллиона рублей 0 На днях судом вынесено решение в отношении бывшего судебного пристава исполнителя районного отдела регионального УФССП России.

Александр Никитин обозначил вопросы мобильной трудовой занятости 0 7 декабря в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания на тему: «Правовые и социальные аспекты устойчивого развития сельских территорий».

В Тамбовской области одни из самых низких зарплат в стране 0 Агентство «Риа Рейтинг» подготовило аналитический материал – рейтинг регионов России по зарплатам – 2017. Тамбовская область занимает 76 место из 85, средняя заработная плата в регионе составляет в 18 тысяч рублей.

Колбасные павильоны депутата Александра Жупикова самовольно занимают городские земли 0 Арбитражный суд Тамбовской области по искам комитета земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова вынес ряд решений по судьбе самовольно установленных торговых павильонов ООО «Жупиков».