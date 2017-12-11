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Житель Моршанска подарил городу праздник
На центральной площади города Моршанска установили праздничную ель. Но приехала она не из леса, а уже как 40 лет была прописана в городе. Во дворе родительского дома на улице Межевая более сорока лет назад посадил житель города Сергей Казьмин. С тех пор из ёлочки дерево превратилось в 15-метровую красавицу. Хозяева решили подарить ель городу, так как во дворе ей стало тесно.
фото Светланы Лобачёвой
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