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Поликлиники областного центра в числе аутсайдеров
Сегодня, 09:13
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Поликлиники города Тамбова оказались на последних строчках рейтинга медицинских услуг по Тамбовской области. Среди стационаров в аутсайдерах: областной онкологический клинический диспансер, который набрал 59,8 баллов. Оценку качества медицинских услуг подвели на совещании Минздрава России.
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