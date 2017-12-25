Депутат городской Думы выиграл суд у судебного пристава Комментариев: 0



ООО «Стройтраст» частично выиграло суд по публикациям связанных с застройкой сквера в микрорайоне ТЭЦ города Тамбова, что зеленую зону в 2015 году застройщик не уничтожал и силу против гражданских активистов не применял. Исполняя решения суда, ответчики опубликовали на своем сайте текст решения и внесли изменения в публикации. Но этого оказалось мало, и судебный пристав принял решение о взыскании исполнительского сбора, якобы, что ответчики не исполняют решения суда и не удаляют сведения на сайте, который им не принадлежит.



По итогам разбирательства Арбитражный суд признал незаконными постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 55 тыс. руб. «Советую всем защищать свои права и интересы до конца, несмотря на погоны или регалии тех, кто пытается их попирать» - считает депутат Артем Александров. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в Арбитражный суд с заявлениями к судебному приставу-исполнителю Октябрьского районного ОСП УФССП России по Тамбовской области о признании недействительными постановлений о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 руб. в отношении Тамбовского ОК КПРФ и в размере 5 000 руб. в отношении его лично.ООО «Стройтраст» частично выиграло суд по публикациям связанных с застройкой сквера в микрорайоне ТЭЦ города Тамбова, что зеленую зону в 2015 году застройщик не уничтожал и силу против гражданских активистов не применял. Исполняя решения суда, ответчики опубликовали на своем сайте текст решения и внесли изменения в публикации. Но этого оказалось мало, и судебный пристав принял решение о взыскании исполнительского сбора, якобы, что ответчики не исполняют решения суда и не удаляют сведения на сайте, который им не принадлежит.По итогам разбирательства Арбитражный суд признал незаконными постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 55 тыс. руб. «Советую всем защищать свои права и интересы до конца, несмотря на погоны или регалии тех, кто пытается их попирать» - считает депутат Артем Александров.



