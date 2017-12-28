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В Тамбове открыли перинатальный центр
Сегодня, 07:11
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В Тамбове открыли перинатальный центр детской областной клинической больницы. После того как центр получит лицензию на осуществление медицинской деятельности он начнет принимать первых пациентов это будет в I квартале 2018 года. По словам главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, в новом центре будут принимать не только жительниц Тамбовкой области, но мам из других регионов.
Строить перинатальный центр начали в 2014 году, должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Стоимость проекта — 2,6 млрд рублей. Из них около 520 млн рублей было выделено из регионального бюджета.
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