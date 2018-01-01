|
В области превышение числа умерших над числом родившихся составило 77,0%
Сегодня, 08:18
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области за отчетный период 2017 года было зарегистрировано 8,2 тыс. новорожденных, это на 1056 младенцев меньше в 2016 году – сообщает Тамбовстат. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 77%, в таких района как Бондарском, Мучкапском, Пичаевском, Сосновском, Староюрьевском - в 3,1 – 3,8 раза.
Основными причинами смерти населения области являются болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины смерти, на их долю приходится 57,7% всех умерших за отчетный период 2017 года. Причиной смерти каждого восьмого умершего явились злокачественные новообразования.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.