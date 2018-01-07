В Тамбове прошло лазерное шоу 0 Традиционно в рождественский вечер в парке усадьбы Асеевых в Тамбове прошло лазерное шоу.

В экстрим-центре «Крылья» разбился мужчина 0 В экстрим-центре «Крылья» на бульваре Строителей в городе Тамбове произошел несчастный случай. При неудачном кувырке на батутах получил смертельную травму молодой человек.

В парке «Дружбы» зарезали женщину 0 Вчера в Тамбове в районе парка Дружбы местные жители обнаружили женщину, которая попросила прохожих о медицинской помощи.

В Рождество злоумышленник украл автомобиль в городе Тамбове 0 По информации УМВД России по Тамбовской области 7 января в полицию обратился житель города Тамбова с заявлением об угоне автомобиля с улицы Сабуровская.

В Тамбовской области закрепили четыре памятника природы 0 Глава администрации Тамбовской области подписал постановление об образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Мичуринск готовится к фестивалю Козла 0 Идет полным ходом подготовка к фестивалю Козла, который пройдет в Мичуринске на масленичной неделе.

Состояние МУП «ТТС» резко ухудшилось 0 Контрольно-счетной палатой города Тамбова проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Тамбовтеплосервис».

Глава администрации Тамбовской области поздравил с Рождеством 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в канун Рождества Христова пожелал всем добра, согласия в семье, здоровья и благополучия.

Продолжаются судебные разбирательства насчет здания XIX века 0 Градозащитники Селиванов А.В. и Архипов А.В. обратились в суд с административным иском к Тамбовской городской Думе о признании незаконным решения Думы о сносе одного из самых старых зданий в городе Тамбове по улице Советская, 107.

В Котовске прошли соревнования по картингу 0 Вчера в Котовске состоялся турнир по зимнему картингу на Кубок главы города.

В Тамбовскую область придут израильские инвестиции 0 Бондарский сыродельный завод выступил инициатором масштабного инвестиционного проекта совместно с Израильскими компаниями.

Продолжаются праздники во дворах Тамбова 0 Во дворах города Тамбова продолжаются мероприятия, посвященные новогодним праздникам.

Десятки жителей Тамбовской области остро отравились алкоголем 0 Почти сотня жителей Тамбовской области оказались в больнице по причине острого отравления алкогольной продукцией.

В Тамбове проходит гастрономический фестиваль 0 На площадке перед ЛДС «Кристалл» в Тамбове развернулся фестиваль местных брендов «Тамбовский волк».

В усадьбе Асеевых пройдет рождественский бал 0 6 января в Усадьбе Асеевых в городе Тамбове пройдет рождественский бал для детей.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в ходе капремонта 0 Несколько лет назад в многоквартирном доме № 125 по улице Советская в городе Тамбове был проведен капитальный ремонт общего имущества.

В Тамбовской области подорожает электричество 0 Федеральная антимонопольная служба установила границы минимального и максимального уровня тарифов на электроэнергию на 2018 год.

В Рассказове заживо сгорела семья 0 В городе Рассказово на улице Пятилетки произошла трагедия, загорелся частный жилой дом. При тушении пожара спасатели нашли тела мужчины, его супруги и 14-летнего сына.

Тамбовский молодежный театр приглашает в гости 0 Тамбовский молодёжный театр в новогодние каникулы, с 3 по 6 января в 19.00 ч покажет для всех любителей театра рождественскую мистерию «Ночь перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя.

В области превышение числа умерших над числом родившихся составило 77,0% 0 В Тамбовской области за отчетный период 2017 года было зарегистрировано 8,2 тыс. новорожденных, это на 1056 младенцев меньше в 2016 году – сообщает Тамбовстат.