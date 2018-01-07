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В Тамбове прошло лазерное шоу
Сегодня, 08:00
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Традиционно в рождественский вечер в парке усадьбы Асеевых в Тамбове прошло лазерное шоу. В главных ролях Дед Мороз, его рождественские помощники и их приключения. Малышей ждала развлекательная интерактивная программа «Зимние забавы у елки» с веселыми аниматорами.
Фото "Блокнот-Тамбов"
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