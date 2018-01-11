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В Тамбове будет избран новый председатель избирательной комиссии
Сегодня, 15:45
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Как стало известно редакции ИА «Тамбов-информ» кандидатура действующего председателя избирательной комиссии города Тамбова Сергея Русакова не была предложена в новый состав комиссии, который планирует приступить к работе после решения городской Думы в феврале текущего года. Следовательно, будет избран новый председатель избирательной комиссии города Тамбова, который работает на постоянной основе.
В настоящее время фигурирует 10 кандидатур для включения в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса, в том числе от партии «Единая Россия» руководитель Регионального исполнительного комитета партии Алексей Беляев.
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