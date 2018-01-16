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Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
Сегодня, 07:19
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Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Напомним, что сотрудники региональных управлений МВД России и ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась реализацией контрафактного алкоголя в крупных размерах на территории Тамбовской области. Преступная группировка состояла из 9 жителей Мичуринска, Мичуринского района и Котовска. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. За рассматриваемое преступление грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до миллиона рублей.
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