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Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сегодня, 07:19
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Завершено расследование дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголяЗавершено расследование уголовного дела о незаконном обороте 300 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Напомним, что сотрудники региональных управлений МВД России и ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась реализацией контрафактного алкоголя в крупных размерах на территории Тамбовской области. Преступная группировка состояла из 9 жителей Мичуринска, Мичуринского района и Котовска. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. За рассматриваемое преступление грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до миллиона рублей.
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