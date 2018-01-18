Возобновилось расследование уголовного дела по факту уничтожения танцплощадки Комментариев: 0



Примечательно, что 22.12.2017 г. дознавателем принято решение о приостановлении дознания, так как не установлено лицо, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, хотя ранее говорилось, что лица были установлены. Решение полиции отменили и возобновили расследование по делу об уничтожении муниципальной собственности. Прокуратура Ленинского района Тамбова после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова установила, что предварительное расследование по факту уничтожения фонтана «Фестивальная площадка» в Парке культуры и отдыха в районе ТРЦ «Рио» в Тамбове завершили незаконно. По мнению депутата это было сознательное уничтожение муниципальной собственности в интересах владельцев ТРЦ, чтобы потом отдать территорию под парковку для торгового центра и все это происходило не без согласования с местными чиновниками. В ноябре 2017 года, через месяц после демонтажа фонтана, было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».Примечательно, что 22.12.2017 г. дознавателем принято решение о приостановлении дознания, так как не установлено лицо, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, хотя ранее говорилось, что лица были установлены. Решение полиции отменили и возобновили расследование по делу об уничтожении муниципальной собственности.



