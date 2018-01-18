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В Тамбов пришли сильные метели
Сегодня, 12:30
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На территории Тамбовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, уже несколько часов подряд идет обильный снег. Синоптики прогнозируют местами метели с усилением южного ветра – до 20 м/с. В этой связи автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, возможны снежные заносы.
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