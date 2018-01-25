В Тамбовскую область приехало более 3 тысяч иностранцев 0 Особенности миграционной ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества.

Компания «Элитстрой» пообещала дольщикам достроить дом в следующем году 0 Компания «Элитстрой» пообещала дольщикам многоквартирного дома достроить объект к весне 2019 года, хотя первоначально должны были ввести дом в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Тамбовскую филармонию планируют сдать в 2018 году 0 26 января, в Тамбовской областной Думе состоялось заседание фракции партии «Единая Россия».

В Мичуринском районе слетел с дороги автобус 0 В Мичуринском районе на автодороге Мичуринск — Кочетовка слетел с дороги на обочину пассажирский автобус, который вез людей.

Подведены итоги года экологии 0 В Тамбове провели заседание коллегии органов исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Исполняется 75 лет со дня победоносного завершения Сталинградской битвы 0 В музейно-выставочном центре в Тамбове в течение месяца будет представлена выставка, посвящённая 100-летию Советской армии и 75-летию со дня победоносного завершения Сталинградской битвы.

Мы знаем лишь одного лидера В.В. Путина 0 На странице в Facebook Избердеевской школы появились видео, где учащиеся школы Петровского района Тамбовской области объясняют, почему Президентом страны должен стать Владимир Путин.

В «Лыжне России» планирует принять участие более 4 тысяч человек 0 В Тамбове в «Лыжне России – 2018» планируют принять участие более 4000 человек - от самых юных до ветеранов.

Количество жалоб в жилнадзор сократилось на 25% 0 В 2017 году в Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области поступило около 3,5 тысячи обращений, по сравнению с предыдущим периодом, количество жалоб сократилось на четверть.

Несколько десятков домов в Тамбове остались без отопления 0 На 19-ой распределительной сети произошла авария, что привело к ограничению подачи теплоносителя от двух тепловых пунктов.

Вынесен приговор мужу, который пытался убить любовника жены 0 Октябрьский районный суд города Тамбова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в покушении на убийство.

Объем инвестиций в «Мичуринскую долину» составит порядка 12,5 млрд. рублей 0 В этом году на территории Мичуринского района и города Мичуринска планируется начать строительство научно-технического центра «Мичуринская долина», объем инвестиций составит порядка 12,5 млрд. рублей.

В Тамбове открылась выставка шерстяных картин 0 В областном Центре развития творчества в Тамбове открылась выставка «Шерстяная акварель», работы представили дети и педагоги из Мичуринска и Инжавинского района.

Главой Тамбовского района избран директор ООО «Жупиков» 0 Сегодня Тамбовский районный совет народных депутатов избрал депутата областной Думы, генерального директора ООО «Жупиков» Алексея Бородина на должность главы района.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера 0 Мичуринским межрайонным следственным отделом по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения пенсионера Срипкина Алексея Федоровича по статье убийство УК РФ.

ФСБ пресекло деятельность преступной группы 0 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России по Тамбовской области была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала легализацию незаконных мигрантов из Центрально-азиатского региона

В Тамбове выпало 20 сантиметров снега 0 В Тамбове продолжают убирать городские улицы после обильных осадков, высота выпавшего снежного покрова оценивается в 20 сантиметров.

В Тамбове на улице Базарной сбили детей 0 В Тамбове на улице Базарной в районе дома №166 водитель «Nissan» сбил 17-летнюю школьницу, которая переходила дорогу, в зоне видимости пешеходного перехода.

В Котовске не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных 0 По информации администрации города Котовска в минувшем году в местном роддоме не было зарегистрировано ни одного случая отказа от новорожденных

Тамбовскую область накрыл снегопад 0 Тамбовскую область в выходные буквально засыпало снегом, практически выпала месячная норма осадков.