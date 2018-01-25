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Компания «Элитстрой» пообещала дольщикам достроить дом в следующем году
Сегодня, 07:47
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Компания «Элитстрой» пообещала дольщикам многоквартирного дома достроить объект к весне 2019 года, хотя первоначально должны были ввести дом в эксплуатацию в апреле 2017 года. Организация направила дольщикам дополнительное соглашение, в котором «Элитстрой» обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц ввести объект в эксплуатацию через год и три месяца.
Дополнительно, прокуратура Тамбовской области по обращению члена Совета Федерации от Тамбовской области Алексея Кондратьева и депутата городской Думы Артема Александрова указала прокурору Ленинского района подать иск в суд на застройщика, чтобы понудить его достроить объект.
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