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Администрации города Тамбова вынесено предупреждение
Вчера, 09:44
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После обращения прокуратуры области Тамбовское УФАС России выдало предупреждение администрации города Тамбова о прекращении признаков нарушения антимонопольного законодательства.
Установлено, что администрация г. Тамбова в постановлении от 12.01.2018 №84 установила Порядок предоставления субсидий перевозчикам в связи с перевозкой льготной категории граждан. Но порядок не содержит четких и однозначных оснований, по которым хозяйствующему субъекту-перевозчику может быть отказано в принятии к возмещению льготных проездных билетов, что создает необоснованные препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности, а также может привести к созданию дискриминационных условий отдельным перевозчикам на рынке пассажирских перевозок, что запрещено пунктами 2,8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
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