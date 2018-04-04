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Моршанск оказался во власти стихии
Сегодня, 08:03
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В Моршанске из-за повышения уровня воды на водных объектах произошло подтопление частного сектора. «Большая вода» захватила десятки домовладений, их владельцы заселены в пункты временного содержания. Все силы брошены на расчистку отводных каналов. Воду постоянно откачивают, в том числе и пожарные.
«Пасха, светлый праздник, через 2 дня, видите как получилось, как стихия над нами подшутила, тем не менее, мы им должны сейчас помощь оказать, в том числе и материальную», - говорит Алексей Банников, глава города Моршанска.
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