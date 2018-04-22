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В Тамбове пройдут первомайские демонстрации
Сегодня, 07:19
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1 мая в Тамбове представители политических партий, областного объединения профсоюзов, примут участие в торжественном шествии. Колонна политической партии «Единая Россия» отправится от сквера имени Зои Космодемьянской, колонна профсоюзов – от Комсомольской площади. В 10:30 они направятся к Дворцу спорта «Кристалл», где в 11 часов состоится концерт.
Представители КПРФ проведут демонстрацию от Д/К «Знамя труда», сбор в 9.30, начало митинга в 10.00 на площади В. Ленина.
Об ограничениях дорожного движения и изменениях в схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
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