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Депутаты областной Думы вышли на субботник
Сегодня, 12:53
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Жители города Тамбова присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Весна». На уборку части территории парка Дружбы вышел и депутатский корпус Тамбовской областной Думы.
«Я смотрю, практически в полном составе мы сегодня вышли. Каждый из нас очень активный гражданин и, понятно, считает важным привести в порядок свой родной город», - заявила Ирина Тен, заместитель председателя Тамбовской областной Думы.
На помощь участникам субботника администрация города выделила технику. Десятки мешков с собранным мусором загружают в машины и отвозят на свалку.
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