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В районе площади В. Ленина в Тамбове ввели дополнительные ограничения
Вчера, 07:38
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На улицах Горького, Карла Маркса, Интернациональной в Тамбове городские власти установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. Дополнительно установят систему видеофиксации, а также будет работать эвакуатор.
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