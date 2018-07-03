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«Открывать новое, не отказываясь от старого» - в Тамбове открылась выставка «Куклы и праздники Японии»
Вчера, 07:28
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В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка «Куклы и праздники Японии», организатором выступило посольство Японии в России. Открыл выставку лично сам министр, заведующий отделом посольства Японии в РФ Тосио Ямамото, который в своем выступлении отметил, что их жизненный принцип: «Открывать новое, не отказываясь от старого». Среди выставочных экспонатов не только куклы, но и предметы быта, национальная одежда и обувь. Посетить выставку «Куклы и праздники Японии» можно будет до 9 августа.
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