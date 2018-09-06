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Предприниматель не доказал, что у него «самые вкусные блинчики»
Вчера, 07:47
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Тамбовское УФАС России 5 сентября 2018 года признало рекламу «Блинной» нарушающей требования Закона о рекламе – сообщает сайт управления. В ходе проверки установлено, что на ларьке «Блинная», расположенном за остановкой ТЦ «Океан» размещалась рекламная информация с указанием, что только в данной торговой точке продаются самые вкусные блинчики в городе.
Рекламодателем не представлены доказательства, подтверждающие, что в указанной торговой точке действительно самые вкусные блинчики в городе по сравнению с другими конкурентами.
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