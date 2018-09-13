Акцию против пенсионной реформы планируют провести 22 сентября Комментариев: 0



По словам депутата Тамбовской городской Думы, Артема Александрова, они вынужденно выбрали данный законный формат в рамках встречи с депутатами, так как власти отказались согласовывать митинг на общедоступных городских площадках.



Ранее городские власти под предлогом того что площадки заняты, отказались согласовывать митинг по следующим адресам:

- г. Тамбов, площадь перед памятником В.И. Ленина;

- г. Тамбов, ул. Советская, площадь перед памятником В.И. Вернадскому;

- г. Тамбов, площадь перед ЛДС «Кристалл»;

- г. Тамбов, площадь у памятника Зои Космодемьянской. 22 сентября в 11.00 по адресу: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18 на дворовой территории состоится встреча-митинг, организованная депутатским корпусом КПРФ по вопросу повышения пенсионного возраста.По словам депутата Тамбовской городской Думы, Артема Александрова, они вынужденно выбрали данный законный формат в рамках встречи с депутатами, так как власти отказались согласовывать митинг на общедоступных городских площадках.Ранее городские власти под предлогом того что площадки заняты, отказались согласовывать митинг по следующим адресам:- г. Тамбов, площадь перед памятником В.И. Ленина;- г. Тамбов, ул. Советская, площадь перед памятником В.И. Вернадскому;- г. Тамбов, площадь перед ЛДС «Кристалл»;- г. Тамбов, площадь у памятника Зои Космодемьянской.



