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Акцию против пенсионной реформы планируют провести 22 сентября
Сегодня, 07:42
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22 сентября в 11.00 по адресу: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18 на дворовой территории состоится встреча-митинг, организованная депутатским корпусом КПРФ по вопросу повышения пенсионного возраста.
По словам депутата Тамбовской городской Думы, Артема Александрова, они вынужденно выбрали данный законный формат в рамках встречи с депутатами, так как власти отказались согласовывать митинг на общедоступных городских площадках.
Ранее городские власти под предлогом того что площадки заняты, отказались согласовывать митинг по следующим адресам:
- г. Тамбов, площадь перед памятником В.И. Ленина;
- г. Тамбов, ул. Советская, площадь перед памятником В.И. Вернадскому;
- г. Тамбов, площадь перед ЛДС «Кристалл»;
- г. Тамбов, площадь у памятника Зои Космодемьянской.
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