Сотрудникам МУП «ТТС» задерживают зарплату 0 На коммунальном предприятии МУП «Тамбовтеплосервис» сложилась сложная ситуация с выплатой заработной платы работникам.

Фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика" 0 В столице легкой промышленности области в городе Рассказово прошел фестиваль народных промыслов "Рассказовская мозаика".

В Моршанске открыли памятник Екатерине II 0 В день города в Моршанске открыли памятник-бюст императрице Екатерине II, именно она придала статус город селению Морша.

«Элеватор смерти» могут превратить в лофт-отель 0 В прошлом году администрация города Тамбова зарегистрировала право собственности города на здание накопительных емкостей литер АД1 по ул. Кавалерийская, 17, которое также известно как «элеватор смерти».

4 года за желание продолжить употребление спиртных напитков 0 Сотрудники полиции в селе Бондари Тамбовской области задержали преступника, который ограбил местный пивной бар.

Экс-чиновнику Юрию Дубовику отказались пересматривать меру пресечения 0 В августе Ленинский районный суд города Тамбова принял решение заключить под стражу бывшего заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Дубовика, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Три карты» – трагическая история об искушении 0 20 и 21 сентября в Тамбовском молодежном театре пройдет премьера спектакля «Три карты».

Денежные доходы населения продолжают снижаться 0 Средняя заработная плата по данным Тамбовстата в регионе составляет 23,5 тыс. рублей.

В сельсоветах Тамбовского района началась меняться власть 0 На прошедших выборах в органы местного самоуправления заметного успеха представители оппозиции добились в Тамбовском районе, в частности в Цнинском сельсовете из 15 депутатских мандатов 11 получили кандидаты от партии «Родина», хорошего результата добились представители КПРФ в Пичаевском районе.

Акцию против пенсионной реформы планируют провести 22 сентября 0 22 сентября в 11.00 по адресу: г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18 на дворовой территории состоится встреча-митинг, организованная депутатским корпусом КПРФ по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Знаменском районе слесарь захлебнулся в навозосодержащих стоках 0 Вчера в Знаменском районе на территории цеха откорма сельскохозяйственной организации произошел смертельный случай.

По факту невыплаты зарплаты работникам «Моршанскхиммаш» возбуждено уголовное дело 0 Вот уже несколько лет существует проблема с выплатой заработной платы работникам завода «Моршанскхиммаш».

Фермеры получили миллионы рублей на развитие 0 9 фермеров, которые ведут деятельность на территории Тамбовской области, получили грантовую поддержку, торжественное мероприятие прошло в управлении сельского хозяйства области.

В Тамбове ликвидируют стихийные зоорынки 0 В Тамбове резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация связанная с ростом бешенства среди животных.

Александр Никитин три года назад был избран губернатором 0 Три года назад Александр Никитин был избран главой администрации Тамбовской области.

Молодая женщина осуждена за убийство бомжа 0 Вынесен приговор молодой женщине из Мичуринска, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Новые кадровые назначения в администрации города Тамбова 0 Вместо Александра Дрокова, который занимал должность председателя комитета финансов администрации города Тамбова назначен бывший работник банковской сферы Александр Жуков.

Осужденная Любовь Кругова сбежала на Украину 0 Бывшая начальница УФНС по Тамбовской области Любовь Кругова, осужденная к 9 годам лишения свободы за взятки объявлена в международный розыск.

«Тамбовский чернозем» стал бедствием для местных жителей 0 На днях жители села Правые Ламки Сосновского района провели собрание по вопросу экологического бедствия, которое стало возможным благодаря деятельности предприятия ООО «Тамбовский чернозем». Компания в черте населенного пункта начала работу по фасовке грунта.

Миллионы рублей пойдут на ремонт судов в Тамбовской области 0 В ближайшее время в Тамбовской области отремонтируют 4 здания суда, общая стоимость работ пока неизвестна, но лишь проект будет стоить почти 4 млн. рублей.