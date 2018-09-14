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» » В Моршанске открыли памятник Екатерине II

В Моршанске открыли памятник Екатерине II

Сегодня, 06:58
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В Моршанске открыли памятник Екатерине II В день города в Моршанске открыли памятник-бюст императрице Екатерине II, именно она придала статус город селению Морша. Проведены масштабные работы по благоустройству прилегающей территории. В открытии бюста принимали участие политики регионального уровня.
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