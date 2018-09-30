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В Тамбовской области бешенство выявляют уже у верблюдов
Вчера, 14:10
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За год число случаев бешенства на территории Тамбовской области возросло в 11 раз. Число укусов, нанесённых дикими животными, увеличилось в 1,4 раза и составило 53 случая. Преимущественно бешенство выявляют у лис, собак и кошек, но также зафиксированы случаи у верблюдов и овец. Кстати, инфицированные овцы очень опасны, группой они могут серьезно покалечить или даже убить человека.
Напоминаем, что бешенство опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus.
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