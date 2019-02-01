Жители Тамбова высказались против застройки сквера Комментариев: 0



Напомним, что в конце декабря 2018 года на Первомайской площади установили закладной крест будущего культового сооружения, на этом месте планируют построить Варваринскую церковь. «Мы не утратим зеленую зону, как вы видите мы стоим на этом перекрестке и здесь нет никакой зеленой зоны, здесь плитка», - заявил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.



С такой постановкой вопроса не согласны жители города, которые на встрече выступили против планов Тамбовской Епархии РПЦ. Сотни горожан подписались под петицией против строительства каких-либо объектов в Первомайском сквере.



«Дело не только в планах Тамбовской Епархии, а в том, что власти должны исходить из позиции горожан, а не отдельных хозяйствующих субъектов, - считает депутат городской Думы Артем Александров. - Власти должны чутко реагировать на сигналы с мест, необходимо наладить эффективный диалог». На днях на территории Первомайской площади в городе Тамбове состоялась встреча депутатского корпуса от КПРФ с жителями города по вопросу строительства в сквере культового сооружения.Напомним, что в конце декабря 2018 года на Первомайской площади установили закладной крест будущего культового сооружения, на этом месте планируют построить Варваринскую церковь. «Мы не утратим зеленую зону, как вы видите мы стоим на этом перекрестке и здесь нет никакой зеленой зоны, здесь плитка», - заявил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.С такой постановкой вопроса не согласны жители города, которые на встрече выступили против планов Тамбовской Епархии РПЦ. Сотни горожан подписались под петицией против строительства каких-либо объектов в Первомайском сквере.«Дело не только в планах Тамбовской Епархии, а в том, что власти должны исходить из позиции горожан, а не отдельных хозяйствующих субъектов, - считает депутат городской Думы Артем Александров. - Власти должны чутко реагировать на сигналы с мест, необходимо наладить эффективный диалог».



