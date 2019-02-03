Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

«Наш класс. История в 14 уроках»

Депутат-единоросс снес здание на чужом земельном участке

В Тамбове задержали высокопоставленного чиновника

Главе Никифоровского района придется уволить свою жену

В Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария

В детской областной больнице ежегодно спасают более 300 малышей

Жители города Тамбова жалуются на уборку дворов

В Тамбовскую область планируют направлять мусор из Москвы?

Родители школьников: «У ребенка начались проблемы с животом, очень сильные боли, до слез»

» » В Тамбове появятся скверы «Молодёжный» и «Волонтёрский»

В Тамбове появятся скверы «Молодёжный» и «Волонтёрский»

Сегодня, 07:47
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове появятся скверы «Молодёжный» и «Волонтёрский»На заседании Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове при Тамбовской городской Думе планируется рассмотреть вопросы о присвоении двум общественным территориям на территории города наименований сквер «Молодёжный» и «Волонтёрский».

Кроме того в перспективных планах рассмотреть вопрос о присвоении скверу, расположенному на территории Первомайской площади города Тамбова, названия «Варваринский сквер» в честь Варваринской церкви города Тамбова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Нет юридических оснований для застройки «Первомайского» сквера

В Тамбове планируют закрыть три школы и отдать православной школе сквер

Историки требуют исправить две ошибки в названии улицы Боборыкина

В Тамбове разобьют парк и сквер

От переименований улиц лучше жить не будем

Совет директоров готов решать злободневные вопросы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В Липецке откроют Leroy Merlin

Сегодня, 09:51
0
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и представители торговой сети Leroy Merlin заключили соглашение о строительстве гипермаркета в Липецке. Магазин площадью 17 тыс кв. метров разместится рядом с микрорайоном "Елецкий".

Нужен ли вип забег на лыжне России в Тамбове?

Сегодня, 09:13
0
В Тамбове 9 февраля в парке "Дружба" пройдет "Лыжня России-2019". 1,5 километра побегут вип-забегуны - это так называемый вип-забег для госслужащих, депутатов и представителей органов местного самоуправления. Такое отделение чиновников и политиков от народа является неприемлемым.

Суд запретил АО «ТСК» размещать отходы на полигоне до введения в эксплуатацию

Сегодня, 08:10
0
Завершилось рассмотрение иска прокуратуры к ООО «Бастион» и АО «ТСК» в Никифоровском районном суде Тамбовской области о прекращении деятельности по приему и размещению отходов на полигоне в Дмитриевке.

Растет число заболевших «свиным» и «гонконгским» гриппом

Сегодня, 07:56
0
За последнюю неделю на территории Тамбовской области «свиным» и «гонконгским» гриппом заболели 28 человек, с проявлениями ОРВИ в поликлиники области обратились 8096 жителей.

В Тамбове появятся скверы «Молодёжный» и «Волонтёрский»

Сегодня, 07:47
0
На заседании Совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе Тамбове при Тамбовской городской Думе планируется рассмотреть вопросы о присвоении двум общественным территориям на территории города наименований сквер «Молодёжный» и «Волонтёрский».

KIA Rio X-Line увеличил дорожный просвет

Вчера, 20:32
0
С 1 февраля 2019 года во всех дилерских центрах KIA стартовали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Тамбовского бизнесмена задушили в Москве

Вчера, 20:03
0
В Москве в новом баре на улице Земляной вал бармен задушил тамбовского предпринимателя.

Два убийства при помощи ножей

Вчера, 19:49
0
В Тамбовском районе совершены два убийства. Преступления совершались в совхозе «Селезневский» и в деревне Орловка при помощи кухонных ножей.

В Тамбовской области усиливается протестная активность

Вчера, 16:16
0
Практически каждый день в разных частях Кирсановского района и города Кирсанова проходят народные сходы и протестные мероприятия против мусорной реформы и ухудшения уровня жизни населения.

В Уварово собирают деньги для погорельцев

Вчера, 12:21
0
После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.

Две женщины пострадали в ДТП в Тамбове

Вчера, 12:10
0
В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.

Тамбов в числе самых коррумпированных городов России

Вчера, 11:49
0
Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным

Вчера, 11:36
0
Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

Вчера, 10:06
0
В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.

Школьники построили модель солнечной системы

Вчера, 07:58
0
фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».

Фестиваль «Лысогорские санки» пройдет 16 февраля

Вчера, 07:45
0
Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля.

Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

3 февраля 2019
0
Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.

ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

3 февраля 2019
0
ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). 4 февраля ХК "Тамбов" встретится с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».

Директору ООО «Сады Мичурина» вынесен приговор

3 февраля 2019
0
На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб.

Больше всего бракованных продуктов в Кирсанове

3 февраля 2019
0
В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.

Умер Децл, создатель русского рэпа

3 февраля 2019
0
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги