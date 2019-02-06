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В Рассказово пройдет собрание по вопросу закрытия корпуса школы
Сегодня, 07:13
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На следующей неделе 12 февраля в 16 ч в здании ККЗ «Смена» организуется общешкольное родительское собрание корпуса 3 школы № 3 города Рассказово по вопросу возможного закрытия корпуса школы.
«Мы, родители учащихся и дошкольников категорически против закрытия нашей школы. Считаем, что физическое и душевное здоровье наших детей будет в опасности! Закрытие школ — прямое следствие экономии на образовании. Просим чиновников не закрывать школу и не подвергать опасности наших детей», - заявляют родители школьников.
После массовых обращений в органы государственной власти и местного самоуправления пройдет собрание для формирования муниципальной образовательной сети с учетом интересов детей и мнения родителей.
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