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Рейтинг Евгения Матушкина покоряет новые вершины
Как и у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, у председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина медиа рейтинг покоряет новые вершины. По информации портала «Медиалогия» Евгений Матушкин находится на 13 строчке среди 85 руководителей заксобраний других регионов.
Среди руководителей законодательных органов субъектов ЦФО Евгений Алексеевич занимает твердое четвертое место.
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