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» » В Тамбовском районе построят ледовый дворец

В Тамбовском районе построят ледовый дворец

Сегодня, 08:23
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В Тамбовском районе построят ледовый дворец Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым и управляющим директором ВХЛ Кириллом Пафифовым по вопросу развития хоккея на территории региона. К 2023 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» запланировано строительство еще одного крытого ледового катка на территории Тамбовского района.

Важное внимание в ходе встречи было уделено развитию хоккейных команд. «Мы очень довольны, что хоккейный клуб «Тамбов» достойно влился в нашу спортивную семью», - отметил Дмитрий Курбатов.
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В Тамбовском районе построят ледовый дворец

Сегодня, 08:23
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с исполнительным директором ФХР Дмитрием Курбатовым и управляющим директором ВХЛ Кириллом Пафифовым по вопросу развития хоккея на территории региона.

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