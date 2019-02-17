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Сократились объемы добычи полезных ископаемых
Сегодня, 08:59
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В 2018 году объем добычи полезных ископаемых в регионе вырос на 9,8% относительно 2017 года. При этом по сравнению с 2015 годом объемы добычи полезных ископаемых серьезных сократились с 353 млн. до 161 млн.
Всего в Тамбовской области более 600 месторождений, участков и площадей различных видов полезных ископаемых, как правило, ведется разведка строительных песков, известняков и других ископаемых для строительной сферы. В регионе есть перспектива развития данной отрасли экономики, в том числе в рамках добычи марганцевых руд, которые применяют в чёрной металлургии.
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