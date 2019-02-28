В Кирсанове прошла массовая протестная акция Комментариев: 0



Изначально планировалось провести митинг, но местные власти отказались его согласовывать, сославшись на то, что якобы 1 марта в городе Кирсанове все площадки заняты, тогда мероприятие прошло в формате встречи с депутатами от КПРФ. Около дома культуры «Золотой витязь» состоялось публичное мероприятие, из участников была создана инициативная группа для оперативного решения вопросов местного значения. Подобных массовых протестных мероприятий в городе Кирсанове давно не проходило.



«Мы вышли на улицу, не просто заявить позицию по новой системе оборота отходов, но и то, что с мнением граждан должны считаться. Мусорная тема это лишь небольшой элемент в общем списке проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день, которые необходимо не замалчивать, а решать с учетом мнения населения», - отмечает депутат представительного органа Артем Александров.



1 марта жители города Кирсанова и Кирсановского района вышли на улицу, чтобы заявить свою позицию по актуальным вопросам, которые волнуют каждого – новая система оборота отходов, рост цен и тарифов, отсутствие рабочих мест.Изначально планировалось провести митинг, но местные власти отказались его согласовывать, сославшись на то, что якобы 1 марта в городе Кирсанове все площадки заняты, тогда мероприятие прошло в формате встречи с депутатами от КПРФ. Около дома культуры «Золотой витязь» состоялось публичное мероприятие, из участников была создана инициативная группа для оперативного решения вопросов местного значения. Подобных массовых протестных мероприятий в городе Кирсанове давно не проходило.«Мы вышли на улицу, не просто заявить позицию по новой системе оборота отходов, но и то, что с мнением граждан должны считаться. Мусорная тема это лишь небольшой элемент в общем списке проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день, которые необходимо не замалчивать, а решать с учетом мнения населения», - отмечает депутат представительного органа Артем Александров.



