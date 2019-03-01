Областной центр может остаться без «Тамбовгортранс» 0 Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.

В Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest» 0 В эти выходные на базе библиотеки имени А.С. Пушкина в Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest».

Артем Александров: «Мы защитим сквер от точечной застройки» 0 5 марта в 16.00 в помещении по ул. К. Маркса, д. 146/11 пройдут публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства:

Администрация города Тамбова поставила на место депутатов 0 Как мы уже писали ранее взаимоотношения между городской Думой и администрацией города обостряются.

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства 0 Счетная палата России обнаружила вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере обеспечения россиян бесплатными лекарствами и оказания медицинской помощи.

В результате пожаров погибло 12 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории региона в январе 2019 г. зарегистрировано 99 пожаров, что на 20,7% больше января 2018 г.

Тамбовские ученые разработают мобильное приложение для аграриев 0 В Мичуринске продолжается межрегиональная конференция по формированию сквозной научно-производственной кооперации, в которой приняли участие представители регионов ЦФО.

В Кирсанове прошла массовая протестная акция 0 1 марта жители города Кирсанова и Кирсановского района вышли на улицу, чтобы заявить свою позицию по актуальным вопросам, которые волнуют каждого – новая система оборота отходов, рост цен и тарифов, отсутствие рабочих мест.

В Мичуринском районе построят детский сад на 50 детей 0 В Мичуринском районе в селе Старое Хмелевое ведется строительство детского сада на три группы всего на 50 мест.

Акции Александра Никитина на бирже губернаторов пошли в рост 0 Как сообщает официальный портал администрации Тамбовской области по итогам февраля глава администрации области Александр Никитин укрепил политические акции в рейтинге «Биржа губернаторов».

В Мичуринском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом 0 Накануне в Мичуринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.

В Уваровском районе в ДТП погибли два человека 0 27 февраля в Уваровском районе в лобовом столкновении автомобилей Toyota Hilux и Nissan Juke погибли пассажиры Nissan Juke, мужчины 1998 и 1987 годов рождения.

Взаимоотношения между городской Думой и администрацией обостряются 0 Накануне состоялось 53-е очередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области. Депутаты рассмотрели 15 вопросов.

В Тамбове девочка чуть не погибла на перекрестке 0 В Тамбове 27 февраля на улице Мичуринская водитель автомобиля «Фиат Альбеа» сбил девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на перекрестке.

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей 0 На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли решение об увеличении размера бюджета региона на 4,7 млрд. рублей.

Генпрокуратура поручила СК проверить заявление Александра Никитина 0 Как сообщает центральный сайт политической партии «Яблоко» генеральная прокуратура РФ поручила Следственному комитету Российской Федерации проверить действия главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по заявлению Центра антикоррупционной политики о вмешательстве в прокурорский

Жители Тамбова выступили против переименования улицы Степана Разина 0 27 февраля жители города Тамбова на собрании выступили против переименования улицы Степана Разина в ул. Святителя Питирима, епископа Тамбовского.

В Мичуринске злоумышленники совершили разбойное нападение ради алкоголя 0 Сотрудники росгвардии раскрыли разбойное нападение с целью кражи алкогольной продукции в городе Мичуринске. На улице Колхозная сработала тревожная сигнализация, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Силовики заинтересовались расследованием ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей 0 26 февраля под председательством Владимира Гаврилова состоялось очередное заседание ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей.

В Тамбовском районе в ДТП пострадали три человека 0 В Тамбовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21104, девятнадцатилетний парень, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с ВАЗ-211440. В результате ДТП три человека были доставлены в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.