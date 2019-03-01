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В Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest»
Сегодня, 06:54
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В эти выходные на базе библиотеки имени А.С. Пушкина в Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest». Организатором мероприятия выступила компания Everest, которая занимает 21-ю строчку в рейтинге дизайн-студий страны.
На фестивале уже выступили известные спикеры со всей страны. Темы их выступлений: UX/UI дизайн, юзабилити, проектирование и дизайн сайтов; дизайн мобильных приложений; искусство и творчество; промышленный дизайн и другие темы. В залах библиотеки работают тематические площадки. Кроме того, представлены выставки студентов, в том числе ТГТУ, связанных с архитектурой и дизайном.
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