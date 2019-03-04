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В Котовске построят школу на 830 мест
Сегодня, 07:51
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В городе Котовске к 1 сентябрю 2020 году откроют новую школу на 830 мест. На реализацию проекта выделили 770 миллионов рублей. В новой школе будет предусмотрен и отдельный школьный блок для дополнительного образования.
«Предстоит трудная работа. В школу предстоит ходить в две смены, но это всего один ученический сезон, потому что 1 сентября 2020 года должна открыться новая школа», - заявил на встрече с родителями глава города Котовска Алексей Плахотников.
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