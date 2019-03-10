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Судебные приставы могут взыскать земельный участок под недостроем по ул. Коммунальная, 46
Сегодня, 07:44
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ООО «Элитстрой» застройщик многоквартирного дома по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове, так и не приступил к завершающим работам по возведению объекта, который должны были построить еще несколько лет назад. Судебные приставы рассматривают вариант взыскания у застройщика земельного участка под проблемным домом.
Согласно действующему законодательству обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда.
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