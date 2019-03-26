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» » Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова

Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова

Сегодня, 15:50
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Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает юбилей – 60 лет.

Игорь Иванович вносит неоценимый вклад в пропаганду подвига участников войны в Афганистане и других локальных конфликтов. Под его началом местная ветеранская организация оказывает большую практическую помощь десяткам ветеранов и членам семей погибших при выполнении интернационального долга. В сферу деятельности организации входит и военно-мемориальная работа, издание книг памяти.
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Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова

Сегодня, 15:50
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Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает юбилей – 60 лет.

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