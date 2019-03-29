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В Тамбовской области на 19% отмечается снижение инвестиций в основной капитал
Сегодня, 08:30
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По данным Тамбовстата снижение инвестиций в основной капитал допущено в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (в сопоставимых ценах) в городах: Тамбове (на 40,5%), Котовске (на 33,4%), Кирсанове (на 21,3%) и 14 районах области, наибольшее – в Тамбовском (на 64,9%), Староюрьевском (на 58,6%), Токаревском (на 56,6%), Первомайском (на 52,4%), Петровском (на 43,1%), Моршанском (на 42,2%). В целом по области на 19% отмечается снижение инвестиций в основной капитал.
Бюджетные средства использовались в основном на строительство важнейших строек и объектов области.
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