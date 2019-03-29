Городская Дума отметила 25-летие на фоне требований о роспуске Комментариев: 0



«Весна 1994 года навсегда запомнится как отправная точка современной истории. Началось новое время развития города. Оно было: прорывным, сложным, неоднозначным, полным надежд и тревог… Опыт работы власти до 1991 года оказался абсолютно неприменим», — заявил председатель Тамбовской городской Думы шестого созыва Виктор Путинцев.



При этом не все разделяют подобную позицию. «Они живут в выдуманном ими мире - не видят реальности? И что тут праздновать, если долг Тамбова растёт и растёт, жизнь в городе всё тяжелее, а народ всё беднее. Если за 25 лет дума не улучшила жизнь нанявшего его народа - избирателя депутатов, а усложнила (рост тарифов, снижение уровня зарплат, безработица, пробки, плохое состояние экологии в городе, уменьшение рождаемости, рост заболеваемости и др.), то что они празднуют?», - задаются вопросом жители города.



На этом фоне жители города Тамбова все чаще требуют роспуска Тамбовской городской Думы.

Фото - lifetambov На прошлой неделе в Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Тамбовской городской Думы.«Весна 1994 года навсегда запомнится как отправная точка современной истории. Началось новое время развития города. Оно было: прорывным, сложным, неоднозначным, полным надежд и тревог… Опыт работы власти до 1991 года оказался абсолютно неприменим», — заявил председатель Тамбовской городской Думы шестого созыва Виктор Путинцев.При этом не все разделяют подобную позицию. «Они живут в выдуманном ими мире - не видят реальности? И что тут праздновать, если долг Тамбова растёт и растёт, жизнь в городе всё тяжелее, а народ всё беднее. Если за 25 лет дума не улучшила жизнь нанявшего его народа - избирателя депутатов, а усложнила (рост тарифов, снижение уровня зарплат, безработица, пробки, плохое состояние экологии в городе, уменьшение рождаемости, рост заболеваемости и др.), то что они празднуют?», - задаются вопросом жители города.На этом фоне жители города Тамбова все чаще требуют роспуска Тамбовской городской Думы.Фото - lifetambov



