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28,6 млн. рублей будет направлено на строительство спортплощадок
Сегодня, 08:17
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28,6 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 10 спортивных площадок на территории Тамбовской области, которые оборудуют для самостоятельней подготовки граждан к сдаче норм ГТО.
Спортивные площадки возведут на территории Мичуринского, Моршанского, Тамбовского районах, а также в семи городах региона. Одна площадка будет стоить 3-3,5 миллиона рублей, кроме того дополнительно будут привлечены средства.
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