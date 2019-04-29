Рост проезда в общественном транспорте может составить два рубля Комментариев: 0



В администрации города Тамбова считают, что плановый рост должен составить не более двух рублей. При этом тариф будет дифференцированным: для тех, кто платит наличными, и тех, кто использует транспортные карты.



«Очевидно, что повышение тарифа ударит по горожанам. В то же время мы должны сохранить устойчивость транспортной системы города, обеспечив ее бесперебойную работу. Поэтому мы должны подойти очень взвешенно к вопросу формирования тарифа. И принимать решение необходимо вместе», - считает председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев. Руководство комитета городского хозяйства администрации города Тамбова заявило, что проезд в общественном транспорте в 2019 году не подорожает до 24 рублей, хотя это является экономически обоснованным тарифом.В администрации города Тамбова считают, что плановый рост должен составить не более двух рублей. При этом тариф будет дифференцированным: для тех, кто платит наличными, и тех, кто использует транспортные карты.«Очевидно, что повышение тарифа ударит по горожанам. В то же время мы должны сохранить устойчивость транспортной системы города, обеспечив ее бесперебойную работу. Поэтому мы должны подойти очень взвешенно к вопросу формирования тарифа. И принимать решение необходимо вместе», - считает председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев.



