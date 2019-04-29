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Рост проезда в общественном транспорте может составить два рубля
Сегодня, 08:18
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Руководство комитета городского хозяйства администрации города Тамбова заявило, что проезд в общественном транспорте в 2019 году не подорожает до 24 рублей, хотя это является экономически обоснованным тарифом.
В администрации города Тамбова считают, что плановый рост должен составить не более двух рублей. При этом тариф будет дифференцированным: для тех, кто платит наличными, и тех, кто использует транспортные карты.
«Очевидно, что повышение тарифа ударит по горожанам. В то же время мы должны сохранить устойчивость транспортной системы города, обеспечив ее бесперебойную работу. Поэтому мы должны подойти очень взвешенно к вопросу формирования тарифа. И принимать решение необходимо вместе», - считает председатель комитета городского хозяйства Михаил Михалев.
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